Il concorso promuove soluzioni e tecnologie innovative per combattere il riscaldamento globale

Il principe William è arrivato lunedì al The Gardens By The Bay di Singapore per incontrare i finalisti degli Earthshot Prize. Il figlio di Re Carlo III, sovrano di Gran Bretagna, e il suo ente di beneficenza hanno lanciato il concorso globale nel 2020 per promuovere soluzioni e tecnologie innovative per combattere il riscaldamento globale e proteggere il pianeta. La cerimonia si tiene per la prima volta in Asia. I vincitori verranno nominati martedì in cinque categorie: protezione della natura, aria pulita, rinascita degli oceani, eliminazione dei rifiuti e cambiamento climatico. Ciascun vincitore riceverà 1 milione di sterline (1,2 milioni di dollari) per contribuire ad ampliare i propri progetti. I 15 finalisti rappresentano sei continenti e sono stati selezionati tra 1.300 candidati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata