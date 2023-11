Coinvolto un centro commerciale nella capitale e scuole medie e superiori nel Sud del Paese

Un allarme bomba è scattato questa mattina nel centro commerciale della stazione di Saint-Lazare a Parigi. L’edificio è stato evacuato e l’accesso al centro commerciale è attualmente chiuso, stando a quanto apprende Bfmtv da una fonte della polizia. Anche gli studenti delle scuole medie e superiori di Digne-les-Bains, Manosque, Barcelonnette e Seyne-les-Alpes, sulle Alpi dell’Alta Provenza, hanno dovuto lasciare le loro aule per un allarme bomba. Secondo le informazioni dell’emittente francese, sono almeno nove le scuole colpite. Tra queste, c’è il collegio Pierre-Gassendi, a Digne-les-Bains. Anche se l’allerta è stata revocata, la scuola rimarrà chiusa tutto il giorno. Stessa sorte per i collegi Jean-Giono e Le Mont d’Or, a Manosque, i cui studenti dovranno tornare a casa. Alla scuola media André-Honnorat di Barcelonnette, gli alunni sono stati trasferiti in un altro edificio, mentre a Seyne-les-Alpes si sono radunati in palestra e hanno fatto rientro nelle loro classi solo dopo che la polizia ha controllato tutti gli spazi della scuola.

