Due aerei hanno trasportato 70 tonnellate tra cibo e prodotti per l'igiene

La Russia ha inviato 60 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza attraverso l’Egitto. La ha confermato domenica il Ministero per le Situazioni di Emergenza del paese. Secondo il ministero, due aerei IL-76 che trasportavano cibo, prodotti per l’igiene e materassi sono decollati dall’aeroporto di Grozny in Cecenia e saranno trasferiti alla Società della Mezzaluna Rossa egiziana per la distribuzione a Gaza.

