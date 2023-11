La vittima è ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di religione ebraica è stata pugnalata due volte a casa sua nel terzo arrondissement di Lione e una svastica è stata disegnata sulla sua porta dopo l’aggressione. Lo riporta Bfmtv citando fonti di polizia. La donna è ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita e il suo avvocato, Stéphane Drai, ha annunciato che verrà presentata una denuncia per tentato omicidio. Secondo la ricostruzione una persona ha suonato alla porta della donna, di circa 30 anni, nel pomeriggio e l’ha pugnalata due volte quando ha aperto. L’aggressore, vestito di nero e col volto nascosto, si è poi dato alla fuga.

