I due si sono visti ad Amman, in Giordania

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il primo ministro libanese ad interim Najib Mikati ad Amman, in Giordania. Il politico e diplomatico statunitense si trova in Medioriente per discutere del conflitto tra Israele e Hamas. L’obiettivo della missione sarebbe quello di aumentare le consegne di aiuti umanitari a Gaza e prevenire ulteriori morti di civili palestinesi.

