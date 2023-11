Il documento avrebbe dovuto diventare il principale strumento giuridico internazionale per fermare tutti i tipi di prove nucleari

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato la legge che sancisce il ritiro della Russia dal trattato sulla messa al bando dei test nucleari (Ctbt). Lo riporta la Tass. Il documento avrebbe dovuto diventare il principale strumento giuridico internazionale per fermare tutti i tipi di test nucleari. Tuttavia non è mai entrato in vigore perché alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e la Cina, non lo hanno mai ratificato.

