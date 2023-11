Il premier: "Risultati ma anche perdite dolorose"

Il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha diffuso un messaggio di condoglianze ai familiari dei 12 soldati israeliani di cui è stata comunicata la morte nei combattimenti nella Striscia di Gaza, promettendo che la guerra porterà alla vittoria nonostante le “perdite dolorose”. “Siamo in una guerra difficile. Sarà una guerra lunga. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma anche perdite dolorose. Sappiamo che ogni nostro soldato è un mondo intero. L’intera nazione di Israele abbraccia voi, le famiglie, dal profondo dei nostri cuori. Siamo tutti con voi nel momento di grande dolore. I nostri soldati sono caduti in una guerra ingiusta, la guerra per la nostra casa. Prometto a voi cittadini di Israele: completeremo il lavoro, andremo avanti fino alla vittoria”, ha detto Netanyahu.

