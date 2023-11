Il patron di Tesla e X ha parlato a margine di un vertice sulla sicurezza dell'IA nel Regno Unito

Elon Musk, patron di X e Tesla, ha partecipato a un vertice di due giorni sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale nel Regno Unito. L’imprenditore sudafricano è stato tra coloro che hanno firmato una dichiarazione all’inizio del 2023 per lanciare l’allarme sui pericoli dell’IA. “Abbiamo visto che all’interno del campo dell’IA c’è molta preoccupazione per il fatto che il governo si butti a capofitto sulle regole prima di sapere cosa fare”, ha detto Musk a margine dell’evento a Bletchley Park. “Credo che il nostro obiettivo sia quello di stabilire un quadro di riferimento per l’insight, in modo che ci sia almeno un arbitro terzo, un arbitro indipendente che possa osservare ciò che le aziende leader nel campo dell’IA stanno facendo, e che possa almeno dare l’allarme se ha delle preoccupazioni”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata