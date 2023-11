Sono stati accostati più di una volta al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa

Vovan e Lexus, al secolo Vladimir Aleksandrovich Kuznetsov e Aleksei Vladimirovich Stolyarov, entrambi 36enni, sono comici russi noti per i loro scherzi telefonici a leader politici, ultima in ordina di tempo la premier Giorgia Meloni, e celebrità di tutto il mondo. Sono stati accostati più di una volta al Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa, ma hanno sempre negato questa vicinanza. Sta di fatto che riescono a superare qualunque filtro e hanno ‘colpito’ diverse volte in passato, in particolar modo, chi verrebbe considerato critico nei confronti della Russia: da Elton John a Mikhail Gorbaciov, dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, passando per la numero uno della Banca centrale europea, Christine Lagarde, il repubblicano John McCain, candidato alla presidenza Usa nel 2008, il principe Harry di Inghilterra e la scrittrice J.K.Rowling, ideatrice della saga di Harry Potter.

