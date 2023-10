L'accordo è stato trovato nella seduta notturna

La commissione Giustizia della Camera ha approvato in seduta notturna l’emendamento dei relatori sulla prescrizione. Lo si apprende da fonti parlamentari. Sull’emendamento, che porta la firma di Andrea Pellicini di Fratelli d’Italia ed Enrico Costa di Azione, la maggioranza ha trovato un accordo la scorsa settimana. Prevede la sospensione “in seguito alla sentenza di condanna di primo grado per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno”, le stesse disposizioni si applicano anche in caso di annullamento con rinvio in appello da parte della Cassazione.

Costa (Azione): “Ok commissione nella notte, no a emendamenti M5s”

“Votata nella notte in commissione la nuova legge sulla prescrizione. Oggi verrà dato il mandato al relatore: respinti emendamenti M5S per quintuplicare i termini di prescrizione di alcuni reati o per rendere imprescrittibile l’abuso d’ufficio”. Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Azione e relatore del provvedimento sulla prescrizione in commissione Giustizia della Camera

