Episodi di antisemitismo nella capitale francese

Inquietanti episodio di antisemitsmo a Parigi. Circa 60 tra abitazioni e negozi di cittadini ebrei sono stati marchiati con la stella di Davide nel 14esimo arrondissement. Aperta un’inchiesta. “L’antisemitismo non ha spazio nella nostra Repubblica”, afferma la sindaca della capitale francese Anne Hidalgo. In Francia dal 7 ottobre, giorno dell’attacco di Hamas a Israele, le aggressioni antisemite sono aumentati vertiginosamente: oltre 819 denunce in poco più di tre settimane, ovvero più del doppio di quanto ce ne sono state in tutto il 2022, secondo i dati del ministero dell’Interno.

