Morta una anziana di 91 anni

Massiccio bombardamento, nella notte, su una zona residenziale di Kherson, in Ucraina. Le forze russe hanno intensificato i raid, scatenando un incendio in un palazzo e riducendo in macerie diversi edifici. Una donna di 91 anni ha perso la vita, secondo quanto comunicato dal governatore di Kherson Oleksandr Prokudin, il quale ha descritto come una “notte terrificante” l’ultima trascorsa nella città. L’anziana è morta quando il muro dell’appartamento le è crollato addosso, secondo quanto raccontato dalla figlia, che abitava con lei al nono piano del palazzo. La vittima è tra i tre civili ucraini uccisi nell’est e nel sud del Paese nelle ultime 24 ore, con almeno cinque persone ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata