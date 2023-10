Dirigenti del movimento palestinese: "Israele deve cessare di esistere"

(LaPresse) Sostenitori, attivisti e dirigenti di Hamas si sono riuniti a Beirut, in Libano, in una manifestazione a sostegno del movimento estremista palestinese che governa Gaza, in conflitto con Israele. “Non c’è spazio per l’occuapazione, questo stato deve cessare di esistere”, ha detto il funzionario di Hamas Ghazi Hamad, in riferimento a Israele. “Non ci sarà più Israele nella terra di Palestina”, ha affermato un religioso, lo sceicco Atif Qashoue.

