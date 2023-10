Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che sirene di allarme per l’arrivo di missili sono risuonate a Tel Aviv e nel centro di Israele. Durante la mattinata le sirene hanno risuonato per due volte in mezz’ora anche nelle comunità israeliane al confine con la Striscia di Gaza. La polizia ha detto che frammenti di razzi sono caduti nella città di Rishon LeTzion che si trova a sud di Tel Aviv.

