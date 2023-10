Adam Johnson, 29enne statunitense dei Nottinham Panthers, è morto dopo uno scontro di gioco con un avversario

Tragedia in una partita di hockey su ghiaccio in Inghilterra. Il giocatore americano Adam Johnson è morto dopo uno “strano incidente”. Il 29enne originario del Minnesota stava giocando per i Nottingham Panthers in una partita della Challenge Cup contro gli Sheffield Steelers quando ha subito un taglio al collo causato da un pattino durante il secondo periodo della partita alla Utilita Arena di Sheffield.

Chi era Adam Johnson

Johnson, nato nel Minnesota, ha giocato per i Pittsburg Penguins nella National Hockey League prima di trascorrere la stagione 2020-21 in Svezia con i Malmo Redhawks. Ha continuato a giocare in Canada per l’Ontario Reign e in Germania per l’Augsburger Panther prima di accettare di unirsi al Nottingham per la stagione 2023-24.

