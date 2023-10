Le immagini sono al vaglio degli inquirenti, che indagano per omicidio e disastro colposo

Ci sarebbe un nuovo video girato dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Brandizzo sulla strage costata la vita a Michael Zanera, 34 anni; Giuseppe Sorvillo, 43 anni; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni; Giuseppe Aversa, 49 anni; Kevin Laganà, 22 anni. A riferirlo La Stampa secondo cui le immagini sarebbero al vaglio degli inquirenti che si occupano della strage, avvenuta nella stazione del Torinese nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Dalle immagini emergerebbe che il tecnico di Rfi, Antonio Massa, indagato insieme al caposquadra della Sigifer Andrea Girardin Gibin per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, avrebbe fatto allontanare gli operai dal binario prima del passaggio di un treno per Milano. In seguito, ricostruisce il quotidiano, sarebbe stato al telefono con la capostazione di Chivasso, Vincenza Repaci “che per tre volte avrebbe negato la sospensione della circolazione ferroviaria sottolineando che ancora doveva passare il convoglio partito in ritardo da Alessandria”.

