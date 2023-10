Il corpo di Robert Card è stato trovato a Lisbon Falls. Aveva ucciso 18 persone e ferite altre 13

L’uomo ricercato perché ritenuto responsabile della sparatoria di massa avvenuta in una sala da bowling e in un bar del Maine, che ha ucciso 18 persone e ne ha ferite 13, è stato trovato morto. Le autorità affermano che il corpo di Robert Card è stato trovato a Lisbon Falls, nel Maine. Il commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Maine, Mike Sauschuck, dice che Card è stato trovato alle 19:45 nei pressi del fiume Androscoggin. L’uomo si sarebbe sparato. Card era un istruttore esperto di armi da fuoco e recentemente era stato curato per problemi di salute mentale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata