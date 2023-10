I parenti si sono radunati per strada e hanno mostrato le foto delle persone catturate dalle forze israeliane

Decine di persone sono scese in strada a Ramallah, in Cisgiordania, in solidarietà dei palestinesi catturati dalle forze israeliane. I parenti dei prigionieri hanno mostrato le foto dei propri cari chiedendo l’immediato rilascio. Nel frattempo prosegue il conflitto tra lo Stato ebraico e Hamas, entrato nel 22° giorno. Tel Aviv, inoltre, ha dato il via a una nuova offensiva venerdì 27 ottobre, colpendo ancora e in maniera massiccia la Striscia di Gaza.

