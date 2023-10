L'annuncio del magnate che vuole garantire la connessione alle Ong

Il magnate Elon Musk ha messo a disposizione il suo progetto Starlink per garantire la connessione alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza. Musk lo ha annunciato sulla piattaforma X, di cui è proprietario, rispondendo a un tweet di Alexandria Ocasio-Cortez, in cui la rappresentante Usa definiva “inaccettabile tagliare tutte le comunicazioni a una popolazione di 2,2 milioni di persone”.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023