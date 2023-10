Oltre 60 i feriti. A causare l'incidente pare sia stata la nebbia

È di almeno 32 morti e 63 feriti in Egitto il bilancio di un maxi tamponamento che ha coinvolto un bus e diverse auto stamattina sull’autostrada che collega la capitale Il Cairo ad Alessandria. Lo riferisce il ministero della Sanità egiziano.

I media locali riferiscono che l’incidente è avvenuto quando l’autobus, nella nebbia del mattino, ha urtato un veicolo che era parcheggiato. Altri veicoli si sono successivamente schiantati contro l’autobus. Le ambulanze si sono precipitate sul posto per trasferire i feriti in ospedale.

More than 30 people died and more than 60 injured due to a multiple horrific car crash in Egypt today. pic.twitter.com/j76wwnC2ya

