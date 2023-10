Tre droni in azione: non ci sono state vittime o danni

La centrale nucleare russa di Kursk funziona normalmente dopo che le forze di difesa russe hanno sventato un attacco di 3 droni ucraini. Lo riferisce il servizio stampa della centrale, che ha sottolineato che non ci sono state vittime o danni. “La centrale nucleare di Kursk funziona in modo normale”, si legge nel comunicato, “confermiamo che la sera del 26 ottobre è stato sventato un attacco di tre droni nemici alla centrale nucleare di Kursk. Questo evento non ha influito sul funzionamento della centrale”.

