L'organizzazione delle Nazioni Unite avverte: le risorse sono scarse

Continua l’emergenza nella Striscia di Gaza. Il World Food Programme ha avvertito che a causa degli attacchi aerei e delle mancanza di risorse solo due panifici su 24, appaltati dal Programma alimentare mondiale, sono in funzione mentre i restanti faticano a soddisfare la domanda. Nei territori palestinesi di Khan Younis e Nuseirat le scorte di cibo, le medicine e il carburante per alimentare i generatori di emergenza si stanno esaurendo. Ad oggi il WFP sta fornendo pane fresco a 200mila persone che vivono nei rifugi. Negli ultimi giorni Israele ha permesso a più di 70 camion di entrare dall’Egitto attraverso il valico di Rafah, l’unico punto di ingresso a Gaza non controllato da Tel Aviv. Eppure secondo gli operatori umanitari i sostegni soddisfano solo una minima parte dei bisogni. L’organizzazione delle Nazioni Unite, inoltre, ha affermato che ci sono ancora 39 camion in attesa di entrare al varco di frontiera.

