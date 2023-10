Il presidente ucraino è intervenuto da remoto al Consiglio europeo

“Dobbiamo fare di tutto per evitare che in Medio Oriente scoppi un incendio internazionale ancora più grande. I nemici della libertà sono molto interessati a portare il mondo libero sul secondo fronte. Dobbiamo vedere chiaramente questo scenario e contrastarlo – insieme, ovviamente. Ringrazio tutti i leader la cui diplomazia attiva sta già lavorando per promuovere la sicurezza. Prima prevarrà la sicurezza in Medio Oriente, prima ripristineremo la sicurezza qui – in Europa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento da remoto al Consiglio europeo.

Zelensky a leader Ue: “Contiamo su unità dei 27 per adesione”

“La principale manifestazione geopolitica dell’unità per l’Europa – l’unità sulla questione dell’allargamento dell’Ue – dovrebbe essere vista anche dal punto di vista della sicurezza. È chiaro che il percorso di ogni nazione verso l’Ue è un lavoro basato sul merito e sullo sviluppo istituzionale. L’Ucraina sta facendo questo lavoro. E penso che lo stia facendo bene. Nonostante la guerra su vasta scala, non chiediamo eccezioni alle regole generali. L’Ucraina ha praticamente implementato 7 raccomandazioni della Commissione europea, sia le soluzioni più semplici che quelle difficili per i politici. Contiamo sulla vostra unità in risposta alla decisione di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea”, ha aggiunto Zelensky nel suo intervento.

“Questa decisione sarà una delle più forti del decennio e, in molti modi, determinerà l’intero percorso futuro dell’Unione europea. O tutta la nostra Europa, insieme all’Ucraina, insieme alla Moldavia e, in futuro, insieme alla Georgia e alla Bielorussia, vincerà, oppure vincerà il passato. Sono sicuro che siete tutti dalla parte dell’Europa moderna. Dobbiamo vincere”, ha concluso.

