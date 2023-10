Ora si attende la ratifica del Parlamento turco

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha firmato il protocollo di adesione della Svezia alla Nato e lo ha presentato al Parlamento turco per la ratifica. Lo ha reso noto il suo ufficio. Erdogan aveva ritardato la ratifica dell’adesione della Svezia, accusando Stoccolma di essere troppo morbida nei confronti dei militanti curdi e di altri gruppi che Ankara considera una minaccia per la propria sicurezza. Per l’adesione della Svezia è necessario il parere favorevole di tutti e 31 gli alleati della Nato, ma Turchia e Ungheria devono ancora ratificarla.

Premier Svezia: “Lieto per ok adesione Erdogan, ora tocca al Parlamento”

“Sono lieto di sapere che il presidente turco Erdogan ha consegnato i documenti di ratifica al Parlamento turco. Ora spetta al Parlamento affrontare la questione“. Così il primo ministro svedese Ulf Kristersson in un post sul social X ha commentato la notizia della firma da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan del protocollo di adesione della Svezia alla Nato.

