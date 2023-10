Un giovane potrebbe essere ancora ostaggio dell'organizzazione palestinese

Il Nepal ha rimpatriato i corpi di tre dei dieci studenti nepalesi uccisi durante l’attacco di Hamas in Israele due settimane fa. Il ministro degli Esteri del Nepal Narayan Prakash Saud e l’ambasciatore israeliano Hanan Goder hanno ricevuto i corpi all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu. I corpi verranno trasportati in aereo nel distretto natale degli studenti di Kailai. Si prevede che il corpo di uno studente nepalese verrà trasportato in aereo a Kathmandu domenica prossima. Uno studente nepalese è scomparso e si ritiene sia tenuto prigioniero da Hamas, hanno detto i funzionari. Le autorità israeliane hanno finora consegnato quattro corpi all’ambasciata nepalese a Tel Aviv. Stanno identificando i restanti sei corpi, si legge in una nota dell’ambasciata. Più di 200 cittadini nepalesi sono tornati a casa da Israele il 13 ottobre. Ben 265 studenti nepalesi si trovavano in Israele per partecipare a un programma lanciato dal governo israeliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata