L'inviato speciale Zhai Jun: "Costruire consenso internazionale e promuovere soluzione globale"

L’inviato speciale del governo cinese per la questione del Medioriente, Zhai Jun, che ieri ha partecipato al vertice di pace del Cairo sul conflitto tra Hamas e Israele, ha invitato le Nazioni Unite a “promuovere la convocazione di una conferenza di pace internazionale più autorevole, più influente e su larga scala il più presto possibile, per costruire un consenso internazionale sulla promozione della pace e promuovere una rapida soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese”.

Zhai Jun, come riporta il Ministero degli Esteri cinese, ha affermato nel suo discorso che la Cina “presta molta attenzione allo sviluppo del conflitto israelo-palestinese ed è profondamente preoccupata per la rapida escalation del conflitto israelo-palestinese, che provoca perdite civili su larga scala e crisi umanitarie”. La Cina “condanna tutte le azioni che danneggiano i civili, si oppone a qualsiasi pratica che violi il diritto internazionale e sollecita l’immediata cessazione delle operazioni militari che aggravano ulteriormente la situazione e aprono canali per gli aiuti umanitari”, ha affermato ancora l’inviato speciale di Pechino.

Zhai Jun ha affermato che “la continua escalation del conflitto israelo-palestinese ha dimostrato ancora una volta che la questione palestinese non può essere ignorata o dimenticata. La via d’uscita fondamentale per risolvere il ricorrente conflitto tra Palestina e Israele è attuare la ‘soluzione dei due Stati’, stabilire uno Stato palestinese indipendente e raggiungere una coesistenza pacifica tra Palestina e Israele”. La Cina “continuerà a collaborare con le parti interessate della comunità internazionale per compiere sforzi incessanti per porre fine alla guerra a Gaza il prima possibile, sostenere il popolo palestinese nel ripristino dei suoi legittimi diritti nazionali, attuare la ‘soluzione dei due Stati’ e raggiungere obiettivi duraturi di pace e sicurezza in Medioriente”.

