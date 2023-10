Il paese vota per eleggere il nuovo capo dello Stato

Il presidente uscente dell’Argentina Alberto Fernández si è recato al seggio dell’Università Cattolica di Buenos Aires per votare alle elezioni da cui uscirà il suo successore alla Casa Rosada. Cinque i candidati ma in tre possono realmente aspirare alla vittoria: il peronista Sergio Massa della coalizione Unión por la Patria, la conservatrice Patricia Bullrich e l’outsider populista Javier Milei di La Libertad Avanza, definito il Trump argentino, che propone un taglio indiscriminato alla spesa pubblica e l’adozione del dollaro al posto del pesos. Un eventuale ballottaggio previsto per il 19 novembre.

