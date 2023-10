Dopo il transito di una ventina di mezzi è stato richiuso

I primi convogli umanitari hanno attraversato il valico di Rafah al confine fra Egitto e la Striscia di Gaza. Sono venti camion che trasportano medicine, forniture mediche e una “quantità limitata di scorte di cibo in scatola”. Subito dopo il loro passaggio il valico è stato richiuso. Sono oltre 200 i camion, con circa 3mila tonnellate di aiuti umanitari, rimasti posizionati vicino al valico per giorni in attesa dell’apertura.

