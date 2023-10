Siglato l'accordo con il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha firmato oggi a Tunisi, con l’omologo tunisino Nabil Ammar, un memorandum sulla promozione di flussi migratori regolari. Tajani è oggi in missione in Tunisia con i ministri Lollobrigida e Calderone. “Vogliamo rafforzare la migrazione regolare contro quella irregolare e contro i trafficanti di esseri umani”, ha spiegato Tajani, dopo essere arrivato a Tunisi, “Vogliamo dare lavoro a coloro che vogliono essere impegnati e sono formati che quindi non se ne andranno in giro per l’Italia ma andranno direttamente a lavorare nell’agricoltura e nell’industria”.

