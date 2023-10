In Italia “non ci sono segnali di rischio di attentati però non possiamo abbassare la guardia, anzi occorre alzarla per prevenire tramite il lavoro della nostra intelligence e delle forze dell’ordine”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a ‘Mattino cinque news’ su Canale 5. Il vicepremier ha inoltre sottolineato che quella sull’accordo di Schengen “è una sospensione che ha tempi limitati, lo hanno fatto anche altri Paesi, è legata alla contingenza per evitare che ci siano terroristi in giro per l’Europa” ha precisto parlando del ripristino dei controlli al confine con la Slovenia. “Sappiamo bene che dalla rotta balcanica, dove c’è anche un intenso traffico di armi, arrivano terroristi che possono colpire in Italia e in Europa”, ha aggiunto.

