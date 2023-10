Il premier britannico al Cairo dopo la visita in Israele

Il premier britannico, Rishi Sunak, si recherà oggi in Egitto per discutere della situazione in Israele e a Gaza. Il suo ufficio, citato dalla Bbc, ha fatto sapere che Sunak discuterà “dell’imperativo di evitare un’escalation regionale ed evitare un’ulteriore perdita non necessaria di vite civili”. Ieri Sunak, dopo avere fatto visita a Israele dove ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog, si è recato in Arabia Saudita, dove in un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiesto a Riad di usare la sua influenza per sostenere la stabilità in Medioriente ed evitare un estendersi del conflitto alla regione

