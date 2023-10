Il presidente turco invita Tel Aviv a non espandere portata attacchi

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha esortato Israele a porre fine alle operazioni a Gaza che, sostiene, “rasentano con il genocidio“. In una dichiarazione pubblicata su X, Erdogan ha affermato che i continui attacchi a Gaza non porterebbero “nient’altro che più dolore, morte e lacrime”. Per Erdogan “è chiaro che la sicurezza non può essere garantita bombardando ospedali, scuole, moschee e chiese”, “ribadisco il nostro appello al governo israeliano affinché non espanda la portata dei suoi attacchi contro i civili e interrompa immediatamente le sue operazioni, che rasentano il genocidio”

