Il ministro della Difesa: "In un secondo momento ci sarà regime di sicurezza diverso"

Il ministro della difesa Yoav Gallant ha esposto la strategia di Israele contro Hamas a Gaza in una riunione della Commissione Affari Esteri e Difesa della Knesset. “Ci saranno tre fasi. Prima distruggeremo l’organizzazione di Hamas, non sarà facile e ci sarà un costo. La secondaa fase prenderà più tempo e servirà per stabilizzare il sistema ed eventualmente a un certo punto dovremo arrivare a un regime di sicurezza diverso. Non basterà un giorno, una settimana e purtroppo neanche un mese”, ha detto Gallant.

