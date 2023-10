Lo riferisce l'emittente israeliana Kan

Il presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen avrebbe rifiutato la richiesta americana di una telefonata con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan secondo la quale “un funzionario palestinese a Ramallah che non è tuttavia a conoscenza dei dettagli, ha detto che quando Biden era in Israele”, “membri della sua amministrazione hanno cercato di organizzare una telefonata tra lui e Abu Mazen. Ma secondo la stessa fonte Abu Mazen avrebbe deciso di respingere la richiesta americana”. “Anche se i due leader non si sono parlati, le équipe degli Stati Uniti e dell’Autorità Palestinese sono rimaste in contatto”.

