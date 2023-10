Il premier britannico a colloquio con il presidente israeliano a Gerusalemme: "Sosteniamo i vostri sforzi per il ritorno in sicurezza di tutti gli ostaggi"

Il premier britannico Rishi Sunak è andato in visita a Gerusalemme e ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. “Volevo esprimere la mia solidarietà a voi e al vostro Paese dopo aver subito qualcosa di indicibile, un barbaro atto di terrorismo”, ha detto Sunak a colloquio con Herzog. “Dovremmo chiamarlo per quello che è, un atto di terrorismo perpetrato da un’organizzazione terroristica malvagia, Hamas. Saremo al fianco di Israele. Saremo al vostro fianco in solidarietà con il vostro popolo e con il vostro diritto di difendervi, di riportare la sicurezza nel vostro Paese, di garantire il ritorno sicuro degli ostaggi che sono stati presi. E so che ne parleremo ancora”, ha aggiunto il leader inglese. “Ma vi sono anche grato per il sostegno che il governo israeliano ha fornito alle famiglie dei cittadini britannici che sono stati coinvolti in questa tragedia. Lo apprezzo molto. E so che continueremo a collaborare strettamente e a sostenere i vostri sforzi per garantire il ritorno in sicurezza di tutti gli ostaggi che Hamas ha crudelmente preso”, ha detto ancora.

