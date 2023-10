Dopo tre di pausa per la pandemia e la violenta instabilità politica, in Myamar è tornato il Festival Pahung Daw Oo Pagoda, che si tiene nel Lago Inle, a circa 420 chilometri a nord-est di Yangon. Si tratta di una festività buddista che dura 18 giorni, tra settembre e ottobre, a partire dal primo giorno di luna crescente fino al terzo giorno successivo alla luna piena di Thadingyut (corrispondente al settimo mese del calendario birmano). Il Lago Inle, noto anche come Lago Inlay, è il secondo lago d’acqua dolce più grande del Paese e una popolare attrazione turistica tutto l’anno. È famoso per i suoi pescatori della minoranza etnica locale Intha, che praticano uno stile unico di remare con una gamba avvolta attorno a un unico remo invece di usare le mani. Le loro abilità vengono messe in mostra con il massimo effetto durante il Festival Pahung Daw Oo Pagoda, che quest’anno durerà fino al 1° novembre. È allora che i pescatori di Intha remano sulle barche nel loro stile unico per trainare la chiatta Karaweik, che trasporta quattro statue di Buddha in tournée in 21 villaggi intorno al lago. I festeggiamenti includono anche gare di barche a remi con ciascuna barca che trasporta 40-100 vogatori. Centinaia di residenti locali osservano le attività da piccole imbarcazioni sul lago e altre dalla terraferma.

