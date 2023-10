Il premier britannico è arrivato a Gerusalemme

Il premier britannico Rishi Sunak è arrivato a Gerusalemme. Ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Il leader del Regno Unito ha ribadito ancora una volta la propria solidarietà nei confronti dello Stato ebraico, in guerra con Hamas dal 7 ottobre scorso. In questo momento il Regno Unito sta spingendo per l’apertura del valico di frontiera di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e l’uscita dei cittadini stranieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata