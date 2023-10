Dopo il presidente americano Joe Biden anche il primo ministro inglese Rishi Sunak è arrivato in Israele. “Sono molto contento di essere qui. È importante per me poter esprimere la mia solidarietà al popolo israeliano dopo il terribile attacco terroristico. Oggi ci aspettano riunioni produttive. Non vedo l’ora di vedere il primo ministro e il presidente e c’è molto lavoro da fare”, ha detto il premier entrando nel suo hotel a Gerusalemme. Sono in programma degli incontri con Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog. Dal punto di vista diplomatico il Regno Unito sta spingendo per l’apertura del valico di frontiera di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari e l’uscita dei cittadini stranieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata