Avrebbero assunto Captagon, la cosidetta "cocaina dei poveri"

Molti dei membri di Hamas che hanno partecipato all’attacco a sorpresa di sabato 7 ottobre nel sud di Israele avevano usato la droga Captagon, nota anche come ‘cocaina dei poveri’, prodotta in Libano e Siria e nota anche per essere usata anche dall’Isis. È quanto riferisce l’emittente israeliana Channel 12, secondo cui ne sono state trovate tracce sia sui prigionieri che su alcuni corpi. Secondo Channel 12 questa droga, che elimina l’appetito e aiuta a sentirsi vigili per molto tempo, “ha permesso ai terroristi di compiere atti disumani di omicidio rimanendo vigili, calmi e indifferenti”.

