Il presidente russo vede l'omologo cinese a Pechino in occasione del Forum sulla Via della Seta

Forum sulla Via della Seta ha incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. "Nelle attuali difficili condizioni, è particolarmente importante uno stretto coordinamento della politica estera", ha dichiarato il presidente russo al termine dei colloqui col presidente cinese. Durante il faccia a faccia i leader di Russia e Cina hanno discusso anche di commercio e del decimo anniversario della Belt and Road initiative promossa da Xi che ha consentito di costruire autostrade, porti e centrali elettriche in Asia, Medioriente e in altre regioni del mondo. "In termini di relazioni bilaterali, stiamo andando avanti con molta fiducia", ha affermato ancora Putin, sottolineando che il commercio bilaterale è sulla buona strada per superare la cifra record di 200 miliardi di dollari quest'anno. Vladimir Putin è a Pechino per il

Xi: “Con Mosca sforzi per equità e giustizia”

Durante l’incontro a Pechino con il suo omologo russo, Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping ha invece elogiato la “crescente” fiducia reciproca tra i due paesi, secondo quanto riportano i media cinesi. Xi ha anche chiesto “sforzi” sino-russi per salvaguardare “l’equità e la giustizia internazionale” e ha definito Putin un “vecchio amico”. Secondo Xi la presenza, per la terza volta consecutiva, di Putin al forum sulla Via della Seta dimostra il sostegno di Mosca all’iniziativa, scrive il Global Times su X.

Putin: “Condividiamo desiderio cooperazione paritaria”

Il leader del Cremlino, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass, ha dichiarato nel suo discorso di apertura del Forum che Russia e Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, “condividono” il desiderio di una “cooperazione paritaria” nel rispetto del diritto di ciascuno stato al proprio modello di sviluppo. “Abbiamo più volte detto che la Russia e la Cina, come la maggior parte dei paesi del mondo, condividono il desiderio di una cooperazione paritaria e reciprocamente vantaggiosa al fine di raggiungere un progresso economico universale sostenibile e a lungo termine e il benessere sociale, nel rispetto della diversità di civiltà e del diritto di ciascuno Stato al proprio modello di sviluppo”, le parole di Putin

Putin: “Soddisfatti per successo Via della Seta”

La Cina sta attuando con successo l’iniziativa della Via della Seta e la Russia ne è “felice”, ha detto ancora Putin, durante la sessione plenaria dell’omonimo forum internazionale. “Ognuno di noi, quando avvia una grande impresa, ovviamente, si aspetta che abbia successo”, ha aggiunto. “E’ difficile contare sul fatto che tutto funzionerà. I nostri amici cinesi lo stanno facendo. Siamo molto contenti di questi successi, perché riguardano tanti di noi”, ha proseguito.

