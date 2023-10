Su X la ricsotruzione grafica postata dall'esercito israeliano

Continuano le accuse reciproche tra Hamas e Israele dopo che un razzo ha colpito l’ospedale Al Ahli di Gaza City uccidendo centinaia di persone. L’esercito israeliano però rimanda al mittente le accuse e posta sui social alcuni video che dimostrerebbero che il missile lanciato sul nosocomio era palestinese. In un primo video viene spiegato che un razzo “puntato su Israele è esploso alle 18:59”, poco prima che l’ospedale venisse colpito.

C’è poi una seconda clip postata sui social: si tratta di immagini satellitari che mostrano “l’area intorno all’ospedale prima e dopo il fallito lancio del razzo da parte dell’organizzazione terroristica della jihad isclamica”, scive su X l’account delle Forze di Difesa Israeliane.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023