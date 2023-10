A New York il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto consultazioni a porte chiuse sulla questione del Sahara occidentale.





Secondo fonti diplomatiche, lunedì i membri del Consiglio hanno ricevuto una nota dall’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per il Sahara, Staffan de Mistura, e dal Rappresentante personale del Segretario generale e capo della MINURSO, Alexander Ivanko.





Queste consultazioni si svolgono in attesa dell’adozione, alla fine di questo mese, di una risoluzione che proroga il mandato della MINURSO, per la quale il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha raccomandato una durata di un anno.