Gli ordigni sono rimasti inesplosi: nessun ferito

Nella notte c’è stato un incendio doloso contro una comunità ebraica a Berlino. Lo ha annunciato la comunità ‘Kahal Adass Yisroel‘ su X. Gli autori del reato, per ora ignoti, hanno lanciato due bottiglie molotov contro il centro comunitario in Brunnenstrasse nel quartiere Mitte. Secondo quanto riporta Bild, nessuna persona è rimasta ferita. L’edificio sulla Brunnenstrasse ospita diverse istituzioni ebraiche: oltre alla sinagoga dell’associazione ‘Kahal Adass Yisroel‘ c’è anche una scuola Talmud Torah.

La polizia criminale ha isolato la scena del crimine. Il Tagesspiegel ha riferito che l’edificio non ha preso fuoco perché le bombe molotov sono esplose sul marciapiede antistante. Sempre secondo Tagesspiegel, gli agenti della sicurezza erano sul posto ma non sono stati in grado di impedire l’attacco. Secondo il giornalista di Politico, Peter Wilke, ci sarebbe stato un arresto anche se non è chiaro quale sia il ruolo della persona finita in manette

🇬🇧 Suspected arson attack on Jewish community center in Berlin-Mitte. According to the Kahal Adass Yisroel community, two Molotov cocktails were thrown in the direction of the building on Wednesday night. People and the building were unharmed. Police arrested one person. pic.twitter.com/ww06vjtWOz

