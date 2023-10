Non sono stati segnalati feriti. Le milizie dell'Iran sono pronte ad aiutare Hamas nel suo sforzo bellico

Due droni sono stati lanciati contro una base che ospita truppe statunitensi in Iraq e sono stati intercettati. Lo ha dichiarato un funzionario della difesa americana. Qualche ora dopo, Tashkil al-Waritheen, milizia irachena sostenuta dall’Iran, ha annunciato di aver lanciato un altro attacco con un drone contro una seconda base, la base di al-Harir, nel nord dell’Iraq.

In entrambi gli incidenti non sono stati segnalati feriti. Nel frattempo, gruppi alleati dell’Iran in Iraq hanno annunciato di aver formato una “sala operativa congiunta” per aiutare Hamas nel suo sforzo bellico. Due funzionari delle milizie sostenute dall’Iran in Iraq, che hanno parlato a condizione di anonimato, hanno dichiarato che i gruppi armati sono in allerta e pronti a unirsi alla battaglia, ma che l’Iran non ha ancora dato l’approvazione per l’apertura di un nuovo fronte di guerra. I leader di alcune fazioni si trovano ora in Libano e in Siria, nel caso in cui ricevano l’ordine di procedere.

