Bloccati i voli, i passeggeri sbarcati direttamente sulla pista. Sfollato anche lo scalo di Ostenda in Belgio

Gli aeroporti francesi di Lille, Tolosa e lo scalo commerciale di Bron, vicino a Lione, sono stati evacuati dopo una serie di allarmi bomba. Lo riporta Bfmtv citando fonti di polizia. Per ragioni di sicurezza negli scali sono state svolte attività di ricerca di possibili esplosivi con l’ausilio dei servizi di sminamento. Il decollo degli aerei dagli scali interessati resta bloccato, riferisce la direzione generale dell’aviazione civile.

I passeggeri sbarcati direttamente sulle piste

Per quanto riguarda gli aerei atterrai, i passeggeri vengono sbarcati direttamente sulla pista senza che possano raggiungere il terminal, oppure viene chiesto loro di restare sul velivolo. In seguito l’allerta è cessata nell’aeroporto di Bron e la circolazione riprenderà a breve. In precedenza l’allarme bomba era scattato anche nello scalo di Nizza, ma poi l’allerta è terminata.

Belgio, evacuato aeroporto Ostenda per allarme bomba

L’aeroporto di Ostenda in Belgio è stato evacuato a causa di un allarme bomba. Lo riporta il giornale belga ‘Le Soir’. Nel momento dell’allarme – viene spiegato – non era presente nessun passeggero, ma una cinquantina di dipendenti dell’aeroporto hanno dovuto lasciare l’edificio. Al momento è in corso la bonifica dello scalo.

