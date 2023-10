I premier di Belgio e Svezia alla commemorazione dei due uomini uccisi

I premier di Belgio e Svezia, Alexander De Croo e Ulf Kristersson, hanno partecipato mercoledì a una cerimonia in ricordo dei due cittadini svedesi uccisi da un jihadista tunisino lunedì sera. La commemorazione si è svolta sul luogo dell’attentato, in boulevard d’Ypres, non lontano dal centro della capitale. Un terzo uomo di nazionalità svedese è rimasto ferito. Il terrorista è stato ucciso martedì in un raid dalla polizia belga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata