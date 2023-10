Le immagini rilasciate sui social sono diventate virali

Hamas ha rilasciato il primo video di una giovane israeliana tenuto in ostaggio a Gaza. Nelle immagini la ragazza appare prima a letto mentre una persona le sta medicando il braccio, visibilmente ferito, poi, seduta, racconta la sua storia spiegando di essere stata rapita mentre era una festa a Sderot, poco lontano dalla Striscia. Si chiama Mia Schem, ha 21 anni ed è originaria di Shoham, come lei stessa dichiara nel video. La giovane racconta di essersi ferita e di essere stata curata in ospedale. Poi lancia un appello: “Chiedo di tornare dalla mia famiglia […] fatemi uscire di qui il più velocemente possibile”. Il portavoce delle forze di difesa israeliane ha commentato il video definendolo terrorismo psicologico contro i cittadini di Israele: “Si presentano come un’organizzazione umanitaria ma sono un gruppo terroristico omicida”, ha detto il portavoce. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE-NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata