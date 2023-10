Il presidente della Repubblica alla cerimonia per la Giornata mondiale dell'Alimentazione alla Fao

“La guerra che da oltre 20 mesi semina morte e distruzione nel cuore dell’Europa, a seguito dell’aggressione russa all’Ucraina, è un’altra dimostrazione di queste pericolose tendenze a un ritorno al caos. Lungi dal limitare i suoi effetti alle regioni direttamente interessate dal conflitto, la guerra contribuisce ad accrescere l’instabilità in vaste aree del mondo e, prevalentemente nei Paesi più vulnerabili, a diffondere insicurezza alimentare e scarsità di beni essenziali”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia per la Giornata mondiale dell’alimentazione alla Fao. “La scellerata decisione di Mosca del luglio scorso di uscire dall’accordo sul grano peggiora ulteriormente questo scenario. È un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto” aggiunge il Capo dello Stato.

