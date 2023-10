Sperano di poter lasciare la Striscia prima dell'annunciata invasione di terra da parte di Israele

Palestinesi in fila al valico di Rafah al confine con l’Egitto, sperando di poter lasciare Gaza prima dell’annunciata invasione di terra da parte di Israele. Le scorte di cibo, acqua e medicinali a Gaza stanno diminuendo, mentre rimane in vigore il blocco degli aiuti internazionali. Gli ospedali sono sull’orlo del collasso e non sono in grado di rispondere alle richieste israeliane di evacuare i pazienti.

