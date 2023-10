Il liceo Gambetta-Carnot di Arras è stato evacuato per un allarme bomba. Lo riporta Bfmtv citando fonti di polizia. Si tratta della stessa scuola attaccata lo scorso 13 ottobre da un uomo armato di coltello che ha poi pugnalato a morte un professore. Resta dunque alta la tensione in Francia per il rischio di attacchi legati alla crisi in corso in Medio Oriente. Sinora per l’agressione sono state fermate 10 persone, compreso l’assalitore. La prefettura della regione settentrionale del Pas-de-Calais ha affermato che la decisione di evacuare la scuola è stata presa dopo che la polizia ha ricevuto una minaccia di bomba tramite il suo sito web. Una squadra di sminatori si è recata sul posto, ha precisato la prefettura, aggiungendo che “tutte le misure precauzionali e di sicurezza” saranno adottate fino al completo sgombero del sito.

